Gasser bei Slopestyle-Weltcup-Auftakt am Stockerl

Die zweifache Big-Air-Olympiasiegerin Anna Gasser ist beim Auftakt im Slopestyle-Weltcup in Laax aufs Podest gesprungen. Mit 75,93 Punkten musste sich die 32-jährige Kärntnerin am Samstag in der Schweiz als Dritte nur der US-Amerikanerin Julia Marino (83,08) und der Deutschen Annika Morgan (80,75) geschlagen geben. Für Gasser war es in dieser Saison nach zwei Podestplätzen im Big Air das dritte Top-Drei-Resultat im dritten Antreten.