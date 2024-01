Klimaaktivisten sorgten für Ärger vor Kitz-Rennen

Ärger bei den Fans vor dem Start des Hahnenkammrennens in Kitzbühel am Samstag: Durch eine Protestaktion von Klimaaktivisten kam es zu Verkehrsbehinderungen. Neun Mitglieder der Letzten Generation hatten sich auf die Fahrbahn der Nordeinfahrt von Kitzbühel gesetzt und die B161 kurzfristig in beiden Richtungen blockiert, so die Polizei.