Steirer bekommen Wetterumschwung zu spüren

Das Wochenende beginnt in der Steiermark mit Sonnenschein: „Am Samstag sind kaum Wolken am Himmel zu sehen“, sagt Christoph Matella vom Wetterdienst Ubimet. Einzig in der Südoststeiermark steht leichter Schneefall an. Lediglich in den Nächten ist mit leichtem Frost (-2 Grad) zur rechnen.