Rassismusvorwürfe: Aufregung bei Handball-EM

Nach den Rassismusvorwürfen von Frankreichs Handballern gegen kroatische Fans beim EM-Hauptrundenspiel am Donnerstag in Köln hat der Europa-Verband EHF klärende Gespräche mit dem Deutschen Handballbund und der Delegation Kroatiens angekündigt. Wie der EHF am Freitag mitteilte, werde man „alle möglichen Maßnahmen ergreifen, damit sich etwas Ähnliches nicht wiederholt“.