Österreich gegen Ungarn ab 15.30 Uhr LIVE

Das dichte Programm der Handball-EM lässt Österreichs Sensationsteam keine Zeit zum Feiern. Nach den historischen Unentschieden gegen Kroatien und Spanien und dem Aufstieg in die Hauptrunde am Dienstag, ging es tags darauf per Bahn nach Köln, wo schon Ungarn wartet. Es ist die erste von vier Partien, in denen nun „alles möglich“ scheint, wie sich die Mannschaft nach dem Weiterkommen einig war.