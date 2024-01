Neues „Indiana Jones“-Game erscheint noch heuer

Angesiedelt zwischen den Ereignissen von „Jäger des verlorenen Schatzes“ und „Der letzte Kreuzzug“, versetzt „Indiana Jones and the Great Circle“ Einzelspieler in das Jahr 1937, in dem finstere Mächte auf der ganzen Welt auf der Suche nach dem Geheimnis einer uralten Macht sind, die mit dem Großen Kreis verbunden ist - und nur einer könne sie aufhalten, so Bethesda: Indiana Jones.