Stärke 3,4: In Tirol bebte schon wieder die Erde

Mittlerweile Erdbebenserie

In Tirol kann man mittlerweile schon von einer Erdbebenserie sprechen. Schon in der Nacht davor hatte es im Dreiländereck Tirol, Bayern und Salzburg zwei Erdbeben gegeben, und zwar in den Stärken von 2,2 und 3,3. Und in der Nacht auf Samstag war eine Magnitude von 3,0 im Raum St. Johann in Tirol auf den Seismografen wahrgenommen worden.