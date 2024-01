In Tirol bebte in der Nacht zweimal die Erde

Bereits um 22.47 Uhr sorgte das erste Erdbeben im Raum St. Johann in Tirol für eine Erschütterung. Sechs Kilometer südwestlich von Waidring zeigte der Seismograf eine Magnitude von 2,2 an. „Es wurde von einigen Personen im Bereich des Epizentrums teils deutlich verspürt und mit einem Grollen des Untergrundes wahrgenommen“, schildert Seismologin Sophie Authried von der Geosphere Austria. Schäden an Gebäuden entstanden nicht. Dies sei bei dieser Stärke auch nicht zu erwarten.