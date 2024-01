„Sie ließen uns nie spüren, dass sie Stars sind“

Welche Stars waren da, welche wurden hier geformt? Wer schrieb die emotionalsten und unglaublichsten Geschichten? Was waren die unvergesslichen Sternstunden, die bittersten Tiefpunkte, die skurrilsten finanziellen Abenteuer der Klubs in allen Bundesländern? Vor dem Liga-Frühjahr liefert die „Krone“ in einer zehnteiligen Serie zum 50-Jahre- Jubiläum der Österreichischen Bundesliga alle Antworten.