„Existenzangst“ soll aus der Stadt verschwinden

Die Zeit der Einmalzahlungen und Boni in Wien ist vorbei. Stattdessen setzte sich die SPÖ-NEOS-Koalition in ihrer Regierungsklausur am Donnerstag für die letzten eineinhalb Jahre bis zur Wahl einen klaren sozialpolitischen Schwerpunkt: Wohn- und Mietbeihilfe werden erhöht, der kommunale Wohnbau bekommt mehr Förderung, „Raus aus Gas“-Sanierungen ebenso. Wir haben uns die Pläne im Detail angesehen. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.