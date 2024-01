Auto stürzt 20 Meter über Böschung: Fünf Verletzte

Ereignet hat sich der folgenschwere Unfall kurz vor 9.30 Uhr. Eine 33-jährige Deutsche war mit ihrem Pkw auf der B188 Paznauntalstraße von Pians kommend in Richtung See unterwegs, als der Wagen in einer Linkskurve auf der mit Schneematsch bedeckten Fahrbahn ins Rutschen geriet und über den Fahrbahnrand hinaus kam.