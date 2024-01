In Kitzbühel will keiner auf Fußballplatz landen

Nachtschicht für Pisten-Crew

In den kommenden Tagen geht es Schlag auf Schlag. Hotspot und In-Treffpunkt im Herzen von Kitz wird einmal mehr das urige Weltcup Haus der „Krone“ sein, das am Donnerstag seine Pforten öffnet. In Kitz wird aber in den Nachtstunden nicht nur Party gemacht, sondern auch gearbeitet. Wenn die Wetterprognosen stimmen, werden zwar alle Rennen planmäßig über die Bühne gehen. Allerdings dürfte in der Nacht vor der ersten Abfahrt am Freitag Schneefall für eine „Nightsession“ der Pisten-Crew sorgen.