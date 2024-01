Striedinger Zweiter, Odermatt hält sich zurück

Der Kanadier Cameron Alexander hat im ersten Abfahrtstraining für die Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel die Bestzeit erzielt. Alexander war am Dienstag auf der Streif in 1:57,06 Minuten schneller als der Kärntner Otmar Striedinger (+0,47 Sekunden), der als Zweiter bester Österreicher wurde. Auch der Steirer Stefan Babinsky (+0,82) fuhr als Vierter ins Spitzenfeld. Wengen-Sieger Marco Odermatt deckte seine Karten noch nicht auf.