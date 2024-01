Rang 62 mit 5,15 Sekunden Rückstand. Doch hinter diesen Zahlen verbirgt sich das, was als Ritterschlag unter den Abfahrern gilt. Vincent Wieser bezwang gestern - so wie sein Teamkollege Stefan Eichberger - zum ersten Mal die legendäre Streif in Kitzbühel. „Als ich im Starthaus gestanden bin, hat mein Herz so schnell wie noch nie in meinem Leben geschlagen“, berichtete der 21-Jährige aus Schladming. „Im Ziel hatte ich dann einen dicken Grinser im Gesicht. Ich hab’s überlebt! Damit bin ich schon zufrieden.“