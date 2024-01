Europas Blamage im Nahostkrieg

Das politische Tohuwabohu, die politische Ohnmacht Europas waren selten so arg wie in diesem Krieg. Bei der Abstimmung in der UNO-Vollversammlung über die Pro-Palästina-Resolution enthielten sich Deutschland und Großbritannien der Stimme, Frankreich stimmte dafür. Im Oktober hatte Macron noch eine „internationale Koalition“ gegen die Hamas gefordert wie im Kampf gegen den IS, Wochen später forderte er einen Waffenstillstand (ein Schelm, wer die Bocksprünge der Pariser Politik mit dem Druck der Moslems auf Frankreichs Straßen in Zusammenhang bringt).