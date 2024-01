Schokolade und Geld geklaut: 16-Jähriger in U-Haft

Festnahme im Zug

Der 16-Jährige wurde kurze Zeit später von alarmierten Polizisten in der Bahn festgenommen. Während der Festnahme des Jugendlichen berichtete ein weiteres Opfer von einem Raub. Die Beute wurde sichergestellt.

Jugendlicher geständig

Derzeit sitzt er in Wiener Neustadt in U-Haft. Er sei geständig, teilte die Stadtpolizei Baden am Dienstag in einer Aussendung mit.