Angerer: „Ist nicht ganz einfach, als Frau in FPÖ“

Das sei allerdings eher schwer umzusetzen, gesteht er ein: „Es ist nicht ganz einfach, als Frau in der Freiheitlichen Partei tätig zu sein“, sagt Angerer und verweist im gleichen Atemzug auf die mediale Berichterstattung über die Kärntner FPÖ-Spitzenkandidatin für die EU-Wahl, Elisabeth Dieringer-Granza. Zur Erinnerung: Sie hatte 2021 trotz positivem Corona-Testergebnis an einer Landtagssitzung teilgenommen, mehrere Abgeordnete wurden in Folge positiv getestet. Dass die Staatsanwaltschaft Klagenfurt gegen Dieringer-Granza ermittelt, sei für Angerer „nicht problematisch“.