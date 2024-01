Ofner gegen Kokkinakis heute LIVE

Ofner und Kokkinakis (Ranking-Nr. 65) spielten auf ATP-Level noch nie gegeneinander, trafen sich aber 2019 in der zweiten Runde der Qualifikation für die Australian Open. Damals behielt Kokkinakis in zwei Sätzen die Oberhand. Ofner und Thiem sind die einzigen Österreicher im Einzel-Hauptbewerb des Turniers in der südaustralischen Metropole.