Ruud und Swiatek werden Favoritenrolle gerecht

Die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek hat bei den Australian Open die zweite Runde erreicht. Die 22 Jahre alte Polin gewann am Dienstag in Melbourne gegen Sofia Kenin aus den USA mit 7:6 (7:2), 6:2 und hatte dabei nur im ersten Satz ein paar Schwierigkeiten. Bei den Herren schaffte Casper Ruud mühelose den Sprung in Runde zwei. Der an Nummer elf gesetzte Norweger gewann gegen den Spanier Albert Ramos-Vinolas mit 6:1, 6:3, 6:1.