„Zu verkrampft“: Thiem spricht über bitteres Aus

Dominic Thiem hat am Montag trotz toller Aufholjagd in der ersten Runde der Australian Open in Melbourne den Fünfsatz-Krimi gegen Felix Auger-Aliassime verloren. Zu Beginn habe er „zu viele Fehler“ gemacht, sei „zu verkrampft“ gewesen, so der Niederösterreicher nach der Partie in Melbourne.