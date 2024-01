Das steckt hinter Fahndung auf Wiener Bahnhöfen

Für großes Aufsehen hat am Sonntagvormittag ein Großeinsatz in Wien gesorgt. Sowohl am Bahnhof in Wien-Mitte als auch in Flordidsdorf waren mehrere schwer bewaffnete Polizisten zu sehen. Jetzt wurde bekannt: Sie suchten einen 21-Jährigen, der eine gefährliche Drohung ausgesprochen hatte. Mittlerweile wurde der junge Mann gefasst.