Alko-Lenker (24) krachte in Tirol gegen Felswand

Der 24-jährige Ukrainer war am Freitag gegen 23.40 Uhr mit seinem Pkw auf der B188 von See kommend in Richtung Landeck unterwegs. „Der Mann verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und einem vorangegangenen Überholmanöver, in der dortigen Rechtskurve gegen die Felswand“, heißt es seitens der Polizei.