Eltern entführten ihren abgenommenen Sohn (2)

Handschellen klickten in Frankreich

Das Paar flüchtete mit dem Sohn, der seit einer Kindesabnahme im September 2022 in Obhut der MA 11 ist, per Taxi. Die Reise mündete in Frankreich, wo eine Tante der Mutter wohnt. Am 12. September klickten für den Angeklagten dort die Handschellen. „Ich habe mir nie gedacht, dass ich meinen eigenen Sohn entführen werde“, sagt der Angeklagte zum Richter. „Wir waren an einem schönen Platz picknicken, plötzlich sah ich unseren Sohn“, spricht der Angeklagte von einer spontanen Entführung.