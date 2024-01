Transfer? Liga-Topscorer über die England-Gerüchte

Torgefährlicher Lehrer

Von einer potenziellen Gefahr, dass Entrup bald nicht mehr das Hartberg-Trikot trägt, ist man aber weit weg. „Ich habe große Ziele mit Hartberg und die will ich erreichen!“ Neben den Top-Sechs die Torjägerkrone? „Wenn man sich so ein Ziel zu sehr in den Kopf setzt, kann das behindern. Egal, wer die Tore macht - Hauptsache, wir gewinnen!“, so der Profi, bei dem es ja nach einer rosigen Karriere als Fußballer aussieht. Das gab’s auch anders: Der gelernte Koch und Kellner hat diesen Part seines Lebens abgelegt - „dort seh ich mich nicht.“ Parallel hat der 26-Jährige aber auch die Ausbildung zum Sportlehrer abgeschlossen. „Das kann man gut mit Fußball verbinden, ich war früher selbst in so einer Klasse. Das will ich nach der Karriere schon machen.“ Vorher gibt es aber noch ganz andere Ziele.