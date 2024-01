Mit krone.tv Premiere von „Butterfly Tale“ feiern!

Filmemacherin Sophie Roy hat für „Butterfly Tale - Ein Abenteuer liegt in der Luft“ viel über Monarchfalter gelernt und vieles davon auch in die Geschichte gepackt: Die Flugroute entlang der kanadischen Ostküste über die USA bis in die Berge von Michoacán in Mexiko ist korrekt. Ebenso wie Raupen ihre Fressfeinde täuschen und das Monarchfalter nicht bei Dunkelheit fliegen, sondern in Baumspalten übernachten. „Die Monarchfalter haben nur wenige Fressfeinde, und die drei Vögel gehören dazu. Das Wichtigste ist aber wohl die Suche nach dem Milchkraut, und dessen Knappheit. Monarchfalter brauchen diese Pflanze, um zu überleben. Deshalb schleppt Jennifer den ganzen Anhänger voll mit - und deshalb kann Marty auch nicht aufhören, davon zu naschen …“, so die Regisseurin.