Heizungs-Notfall: Intensiv-Patienten „umgesiedelt“

Schnelles Handeln war im Landesklinikum Mistelbach (NÖ) gefragt, als am Donnerstagabend ein Rohrbruch die Heizung in einem Gebäudetrakt außer Gefecht setzte. Denn im „Haus A“ befinden sich auch zwei Intensivstationen - noch während der Instandsetzungsarbeiten wurden fünf Patienten in andere Kliniken „umgesiedelt“.