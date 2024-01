Lehrlingsmesse Tirol: Durchtesten bis zum Traumjob

Angesichts einer riesigen Auswahl an Lehrberufen starte ich an dem Stand der Berufsschule, die auf den ersten Blick die größte Bandbreite bietet: Bei der Fachberufsschule für Garten, Raum und Mode wird auf der einen Seite mit Steinen hantiert, auf der anderen mit bunten Stoffen. Dazwischen stehe ich und versuche mich an einem kleinen Blumengesteck. Auch wenn mein erster Versuch vielleicht keinen Schönheitspreis gewinnt – bei der kreativen Arbeit mit den kleinen bunten Knospen kann man gar nicht anders als lächeln.