Durch Wind und Schnee zum Gipfel

Rast an der Fraßenhütte

Nachdem man den Wald hinter sich gelassen hat, rückt die Fraßenhütte bereits ins Blickfeld. Es müssen jedoch noch einige Höhenmeter überwunden werden, bevor das Gebäude erreicht ist. Über die Wintermonate ist das Haus geschlossen und die ansonsten so beliebte Sonnenterrasse ist nicht mit Gästen, sondern mit Schnee gefüllt. Dennoch lässt sich ein Plätzchen finden, das vor dem beißenden Wind schützt, der einem hier fast immer um die Ohren braust. Nach einer kleinen Stärkung und einem Schluck Tee aus der Thermoskanne kann die letzte Etappe mit neuen Kräften in Angriff genommen werden. Im Winter führt die Route auf den Gipfel fast in gerader Linie von der Hütte weg. An dieser Stelle ist auf jeden Fall Trittsicherheit gefragt, auch wenn Stufen in den Schnee gehakt sind. So geht es nun Schritt für Schritt und mit Stockeinsatz bis auf die Bergkante. Hier ist Vorsicht geboten, denn Schneeverwehungen lassen diese breiter erscheinen, als sie wirklich ist - am besten man läuft in der Mitte!