„Würde ohne Speicher keine PV-Anlage mehr bauen“

Rund 6000 Euro billiger

So sank etwa der Preis für die Solarmodule in den vergangenen Monaten um 30 bis 50 Prozent, wie Stephan Preishuber, Landesinnungsmeister für Elektrotechnik, erklärt: „Die Nachfrage ist nicht mehr so groß, und die Lager bei den Großhändlern sind gefüllt, weil nach Corona alle viel bestellt haben. Außerdem hält der chinesische Markt keine Waren mehr zurück.“ Diese Hintergründe führen dazu, dass ein PV-Komplettpaket in durchschnittlicher Größe nun rund 18.000 Euro koste – inklusive Speicher und Montage. „Im Vorjahr waren es rund 24.000 Euro“, so Preishuber.