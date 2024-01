Preissturz fürs Einspeisen, PV-Boom ist gebremst

Plus 253 Prozent: Von 2021 auf 2022 explodierte die Nachfrage nach Photovoltaik-Anlagen in Oberösterreich förmlich. In genauen Zahlen ausgedrückt von rund 10.000 Anträgen für eine Sonnenstromanlage auf mehr als 35.000 Ansuchen. Das Interesse ist immer noch riesig, der Boom aber scheint gebremst.