Fall Gusenbauer: „Katastrophe für Glaubwürdigkeit“

Im Superwahljahr 2024 hat die SPÖ die Causa um Alfred Gusenbauer und seine millionenschweren Beraterhonorare so dringend gebraucht wie einen Kropf. Vor allem in den obersteirischen Arbeiter-Hochburgen ist der Ärger groß: „Das ist für die Glaubwürdigkeit der SPÖ natürlich eine Katastrophe“, stellt Leobens Bürgermeister Kurt Wallner - das Ohr immer am Volk - klar. Auch wenn „Gusi“ keine Parteifunktionen mehr inne habe, repräsentiere er als ehemaliger Bundeskanzler und Vorsitzender noch immer die Roten: „Daher rate ich meiner Partei, sich von ihm zu distanzieren. Ich mache das jedenfalls!“