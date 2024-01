„Das tut mir richtig weh im Herzen“

Felix Leitner läuft seiner Form hinterher. Wie will man ihn wieder in die Spur kriegen?

Ich hoffe sehr, dass uns das gelingt. Da braucht’s jetzt erst einmal Geduld. Er hat in der Vergangenheit schon Weltklasse-Leistungen gezeigt und dann im Training seine Grenzen gesucht. Irgendwann ist er da in einen Strudel reingeraten, aus dem er nicht mehr rauskommt. Wir dürfen uns in dieser Saison keine Wunder erwarten.