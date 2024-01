Formel 1: Wüsten-Krimi lebt in Wien wieder auf

Später, so Wolff, habe die FIA einen „menschlichen Fehler“ eingeräumt. Gebracht hat das Mercedes nichts, Red Bull hat nach siebenjähriger Durststrecke die Dominanz der „Silberpfeile“ gebrochen - und das mit dem RB16B-Boliden, der ab 2. Februar bei der „Formula 1®-Ausstellung“ in der Wiener METAStadt in eine von vielen „Hauptrollen“ schlüpfen wird und wo mit modernster Technik und interaktiven Großdisplays ein Einblick in die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Formel 1 geboten wird.