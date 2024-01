Selenskyj zu Gesprächen in Litauen eingetroffen

Selenskyj landete am Mittwoch in Litauens Hauptstadt Vilnius und wurde am Flughafen von Außenminister Gabrielius Landsbergis begrüßt. Das ukrainische Staatsoberhaupt war zuletzt im Juli 2023 in Litauen, damals nahm er am NATO-Gipfel teil und hielt vor tausenden Menschen eine öffentliche Rede. Auch bei seinem jetzigen Besuch will er gemeinsam mit seinem Kollegen Gitanas Nauseda zur Bevölkerung des Landes sprechen. Zudem sind Gespräche mit der politischen Führung und ein Treffen mit ukrainischen Kriegsflüchtlingen geplant.