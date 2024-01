„Ein gefährlicher Sturm braut sich zusammen!“

Die Spreu wird sich vom Weizen trennen

Trotz der schwierigen wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen blickte IV-Tirol-Präsident Swarovski zum Ende seiner Rede optimistisch in die Zukunft: „Als Unternehmer und Manager sind wir es gewohnt, auch in schwierigen Zeiten Entscheidungen in Ruhe und mit einem kühlen Kopf zu treffen. Daher werden wir auch dieses Jahr unsere Unternehmen sicher und erfolgreich durch ein turbulentes konjunkturelles Umfeld navigieren. Es sind die herausfordernden Zeiten, die den wahren Unternehmergeist testen und jene hervorheben, die bereit sind, ihre Betriebe mit mutigen, innovativen Ideen und ebensolchen Entscheidungen in eine gute Zukunft zu führen.“