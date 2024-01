Militär soll jetzt Banden in Ecuador ausschalten

In Ecuador sollen die Streitkräfte jetzt die mächtigsten Gangs des Landes ausschalten. Bei den Banden handle es sich um terroristische Organisationen und nicht-staatliche Kriegsparteien, hieß es seitens der Regierung am Dienstag. Kurz zuvor hatten Bewaffnete während einer Live-Übertragung die Räumlichkeiten von TC Televisión in der Hafenstadt Guayaquil gestürmt (siehe Video oben).