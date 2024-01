Bewaffnete stürmen TV-Studio während Livesendung

Die Polizei teilte mit, dass Einheiten in der Hauptstadt Quito und in Guayaquil, dem Sitz des Senders, über den „kriminellen Akt“ informiert worden und bereits vor Ort eingetroffen seien. Spezialeinheiten der Polizei brachten den Fernsehsender wieder unter Kontrolle und nahmen zahlreiche Verdächtige fest. Der einflussreiche Bandenchef José Adolfo Macías alias „Fito“ war am Sonntag aus dem Hochsicherheitsgefängnis in der Hafenstadt Guayaquil entkommen. Dort haben Bewaffnete auch die Universität gestürmt. Die Männer dürften Mitglieder von Drogenbanden sein.