Chelsea geht bei Zweitligisten baden

Zwar hatte Chelsea mehr vom Spiel, doch das entscheidende Tor erzielte der Underdog: Hackney (37.) ließ Middlesbrough jubeln. In der zweiten Hälfte drückten die „Blues“ auf den Ausgleich, doch vor dem gegnerischen Tor agierte der Premier-League-Klub äußerst enttäuschend. Das Rückspiel steigt in zwei Wochen in London.