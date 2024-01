Mann erhält nun statt elf Jahren Haft Freispruch

Neue Beweismittel

Aufgrund neuer Beweismittel hatte das Wiener Oberlandesgericht (OLG) die Wiederaufnahme des Verfahrens bewilligt, entließ den Mann im Mai 2022 nach 18-monatiger U-Haft und ordnete eine erneute Verhandlung an. Im gegenständlichen Fall geht es um einen Mordanschlag in der Hippgasse in Ottakring am frühen Morgen des 20. November 2018. Dabei wurde ein Mann mit einem länglichen, rohrförmigen Werkzeug niedergeschlagen und lebensgefährlich verletzt, erlitt unter anderem ein Schädel-Hirn-Trauma und einen Schädelbruch. Der 48-Jährige geriet daraufhin in Verdacht, dem unmittelbaren Täter, der wegen versuchten Mordes eine lebenslange Freiheitsstrafe verbüßt, ein Honorar von 10.000 Euro überwiesen zu haben.