Prohaska: „Er war ein großzügiger Revolutionär“

1) Zu seinem 50. Geburtstag waren Hans Krankl und ich zu einem Spiel einer Weltauswahl in München eingeladen. Beckenbauer hat eine Halbzeit bei der einen, die zweite bei der anderen Mannschaft gespielt. Unsere Betreuer waren mit Puskas und Di Stefano zwei Weltstars. Der Kaiser hat all seine Großzügigkeit gezeigt. Jeder Spieler bekam eine Cartier-Uhr. Und samt Frauen waren wir in einem Festzelt auf der Wiesn eingeladen. Dort hat Udo Jürgens ein Konzert gespielt.