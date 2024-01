Alaba über Beckenbauer: „Legende und Inspiration“

„Unkompliziert, freundlich, bodenständig“

ORF-Sportkommentator Oliver Polzer postete am Montagabend ein gemeinsames Foto mit Beckenbauer während der Fußball-EM 2004 in Portugal. „In Erinnerung bleibt ein unkomplizierter, stets freundlicher und bodenständiger Fußball Superstar“,. so Polzer auf Facebook.