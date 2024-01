Deutsche Bahn zieht wegen Streik vor Gericht

Mehrere Interessenskonflikte

Die Deutsche Bahn sieht in der Genossenschaft jedenfalls einen Interessenskonflikt. Weil sie sowohl Arbeitgeber als auch Gewerkschaft sei, hatte die DB auch vor kurzem Klage vor dem Landesarbeitsgericht in Hessen eingereicht. Weselsky sprach von der „Verzweiflung eines sozialfremden Arbeitgebers, der kein noch so abwegiges Mittel scheut.“