Tote bei russischem Beschuss nahe Donezk

Schläge gegen militärische Infrastruktur auf der Krim

Während sich die russischen Angriffe seit Wochen auf die Region Donezk konzentrieren, nimmt die Ukraine die militärische Infrastruktur der Besatzer auf der Schwarzmeer-Halbinsel Krim ins Visier. So teilte das ukrainische Militär am Samstag mit, dass in der Nacht ein russischer Kommandopunkt am Flughafen Saky auf der Krim zerstört worden sei. Das russische Verteidigungsministerium hatte in der Nacht seinerseits den Abschuss von vier ukrainischen Raketen durch die eigene Flugabwehr auf der Krim gemeldet.