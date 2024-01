Mit Feuerzeugbenzin hantiert: Wohnung in Vollbrand

Gemeinsam mit Sachverständigen der Landesstelle für Brandverhütung in Steiermark führten Brandermittler des Landeskriminalamtes (LKA) Steiermark und des Bezirkes Graz-Umgebung die Ursachenermittlung in der betroffenen Wohnung im zweiten Obergeschoss durch. Diese war gegen 2 Uhr in der Nacht auf Freitag in Vollbrand geraten. Zahlreiche Bewohner des Mehrparteienhauses mussten daraufhin in Sicherheit gebracht werden.