Wohnung stand in Flammen: Bewohner (17) verletzt

Bei Gasthaus Unterschlupf gefunden

„Dadurch, dass die Bewohner mitten in der Nacht aufgeweckt wurden, hatten sie nicht viel an - und nur das wichtigste Hab und Gut dabei“, erzählt Stessel. Kurzerhand nahm sie das Gasthaus Schusterbauer in Eisbach auf. Die Hilfesuchenden bekamen Getränke und auch Zimmer - so konnten sie „ein bisschen Wärme und Kraft tanken“, sagt Stessel.