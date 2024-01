In diesem Pflegezentrum wird miaut und gegackert

Mario kennt „seine“ Katze genau: „Dem ,Oskar‘ darf man beim Essen nicht zuschauen, solche Scherze mag er gar nicht. Aber ich liebe ihn so, wie er ist.“ Der 45-Jährige wohnt, so wie 60 weitere Erwachsene mit Beeinträchtigung, im Pflegezentrum Schloss Gschwendt in Neuhofen an der Krems – und kümmert sich dort seit zwei Jahren um den Kater.