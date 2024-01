Fokus auf Innsbruck: „Bin ja nicht Harry Potter“

Mit der Ankündigung einer „persönlichen Erklärung“ lockte die Innsbrucker Gemeinderätin und Nationalratsabgeordnete Julia Seidl am Freitag alle wichtigen Tiroler Medien zu einer Pressekonferenz in Innsbruck. In der Vergangenheit folgte auf eine derartige Einladung stets der Rückzug aus der Politik. Der große Paukenschlag blieb jedoch aus. Statt eines vollständigen Rückzugs vom politischen Parkett kündigte die Pinke nur an, dass sie ihr Mandat im Nationalrat nach der nächsten Plenumssitzung im Jänner zurücklegen werde.