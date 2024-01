Wohnung demoliert und Kollegen verletzt

Wilde Szenen spielten sich am Donnerstagnachmittag in einer Wohnung in Innsbruck ab. Ein Iraker (30) schlug zunächst mit einem Hammer gegen eine Tür. Als der Mieter (36) diese öffnete, stürmte der Mann die Wohnung, beschädigte den Fernseher und verletzte zudem seinen Kollegen. Er wurde festgenommen.