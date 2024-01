Darf man beim Neujahrskonzert klatschen?

Die grüne Kultursprecherin Eva Blimlinger ist eine treue Zuschauerin des jährlich stattfindenden Neujahrskonzerts der Wiener Philharmoniker. Im Parkett des Musikvereinssaals, wo es nach mit Klosterfrau-Melissengeist eingeriebenen Rücken nur so duftet, wird das Publikum erst gegen Ende der ewig wiedergekauten Gassenhauer so richtig wach, und zwar dann, wenn der Radetzkymarsch anhebt. Ach, wie groß doch einmal Österreich war! Schon schade. Und am Meer lagen wir - Triest. Auch die Frau Blimlinger hadert. Allerdings nicht ob der entschwundenen Größe, sondern weil doch in Zeiten wie diesen ein Militärmarsch nun wirklich unangebracht ist. Das Klatschen dazu geht schon mal gar nicht. In ihrem Tweet schreibt sie, dass die Komposition eine „Huldigung für den Sieg über Piemont und der k. k. Armee über die Wiener Bevölkerung in der ,Praterschlacht’“ sei.