Autos bei schwerem Crash auf A1 völlig zerstört

Um 0.42 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehren St. Georgen/Ybbsfelde und Krahof zu einem Crash auf der A1 in Fahrtrichtung Salzburg alarmiert. Zwei Fahrzeuge waren kollidiert. Durch einen E-Call-Notruf wurde die Rettungskette in Gang gesetzt. Zunächst war unklar, ob Personen in den Unfallautos eingeklemmt waren.